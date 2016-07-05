20 سيارة نقل داخلى لنقل المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر بساحات البحيرة

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على استمرار وزيادة الكميات المعروضة من السلع الغذائية بمنافذ البيع المخصصة لها، لمواجهة طلب جمهور المستهلكين عليها خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما وجه بضبط الأسعار ومراقبة جودة المعروض من السلع بالأسواق.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمدينة دمنهور للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية وكافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد بالجودة والأسعار المحددة. حيث قام بتفقد منفذ بيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بميدان جلال قريطم وشارع سيدى عمر بدمنهور، كما قام المحافظ بتفقد مشروع النقل الداخلى ووجه توفير عدد 20 سيارة على الأقل من سيارات النقل الداخلى للتيسير على المواطنين فى انتقالهم لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالساحات المخصصة داخل المدينة عليها ملصقات لتهنئة المواطنين بتلك المناسبة الكريمة.

كما وجه بسرعة الانتهاء من المغسلة والمشحمة ومحطة تموين السيارات الجارى تنفيذها داخل مقر المشروع بتكلفة 300 ألف جنيه ومتابعة أعمال الصيانة الدورية اللازمة لسيارات النقل الداخلى لضمان عملها بكامل طاقتها ومنح السائقين العاملين بمشروع النقل الداخلى مهلة 3 أشهر لإنهاء إجراءات تراخيصهم.

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