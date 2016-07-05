بالفيديو.. سموحة يتعادل مع الزمالك 1/1 فى الدقيقة 87

تعادل محمود عزت مدافع سموحة لفريقه أمام الزمالك، بتسجيله الهدف الأول للفريق السكندرى فى الدقيقة 87 من عمر المباراة المقامة بينهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.

كان باسم مرسى قد تقدم للزمالك بالهدف الأول أمام سموحة فى الدقيقة 60 من عمر المباراة، وأدرك محمود عزت التعادل لسموحة فى الدقيقة 87.

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