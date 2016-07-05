برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>اموالك متقلبة اليوم وتنجرف نحو بعض الخسائر لكن لا داعى لأن تقلق كثيرا لأنها قد تكون خسارة صغيرة. كن حذرا واعمل بجد فقد تكون قادرا على تغطية الخسائر فى وقت قريب جدا. على الصعيد العاطفي:

>اليوم، قد تحتاج إلى تعديل موقفك مع شخص عزيز عليك ففى الفترة الماضية كنت تحت ضغوط كبيرة وهائلة وهو ما أثر بالسلب على العلاقة فحاول أن تستوعبه وتفهمه وسوف يكافئك بالامتنان والحنان. برج القوس على الصعيد الصحي:

>تحتاج إلى عناية خاصة بعينيك، وخاصة إذا كان عملك يتطلب مجهودا ثقيلا على العينين. الناس الذين يضطرون لقراءة الكثير من المرات أو التقاط الصور أو استخدام الكمبيوتر بشكل مستمر خلال اليوم يجب أن تهتم بعناية عينيك. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>اليوم قد يكون لديك بعض المشاكل مع وسائل المواصلات. إذا كنت تسير لعمل مهم، حاول أن تؤمن وسائل انتقال احتياطية جاهزة.

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شبكةعيونالإخبارية

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