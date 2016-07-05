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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 5/7/2016

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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 5/7/2016 برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 5/7/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>انت محاط بعدد من الاشخاص الذين ينقلوا لك الطاقة السلبية بنسبة كبيرة ، حاول ان تضع كل تركيزك فى عملك و لا تنتظر الدعم من أى شخص مهما كان قريب اليك، فالحياة العملية لمواليد برج الثور ستشهد الكثير من التغيرات الفترة المقبلة.

على الصعيد العاطفي:


>هذا هو الوقت المناسب لتكريس الاهتمام الكامل لحياتك العاطفية ، و خاصة انها تعرضت الفترة الماضية للكثير من التوترات ، فإذا كنت حريص على استكمال علاقتك بشريكك عليك ان تعرف اتجاهها.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الثور حالتك المزاجية سيئة لحد كبير بسبب عدد من التصرفات السيئة من اشخاص مقربين اليك، ولكن لا تدع القضايا الاجتماعية تؤثر على حالتك المزاجية ، فعليك ان تخرج من هذه الحالة بسرعة وتدلل نفسك، حيث من المتوقع ان تواجه الكثير من الضغوط الفترة المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن لديك الكثير من الثقة فى نفسك ولكن يجب إلا تكون ثقة مبالغ فيها ففى محاولة لفرض وجهة النظر الخاصة بك اليم على الآخرين قد تنتهى بنتائج عكسية، فلا يكفى أن تكون على حق بل تحتاج للتعامل بهدوء.
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مصر 365

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