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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 5 يوليو 2016

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 5 يوليو 2016 حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 5 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..


>الوقت مناسب لتقديم الشكاوى لرئيس قسمك ومعرفة ما يفعله الزملاء بك فى الخفاء و تحدى الظروف دون النظر إلى ترك انطباع سىء لدى الزملاء سيجعل موقفك قوى جداً، التركيز فى عملك أفضل دائماً، و افتعال مشكلات من كلمات بسيطة سيؤثر على حالتك النفسية فحاول أن تكون صبوراً.

على الصعيد العاطفى..


>الإحساس بالضعف أمام شريك حياتك ليس عيباً، ولا يجعل صورتك مهزوزة اماه، الحب دائماً ان تعطى ثقة فى شريك حياتك، وأن يكون هو مصدر قوتك فى وقت الضعف، حاول أن تكون جرئ كعادتك ولا تخشى فى الحب لوم لائم، فالمحبين دائماً لديهم طبيعتهم الخاصة.

على الصعيد الصحى..


>التأكد من رغبتك فى خسارة الوزن يتطلب إرادة خاصة و ممارسة الرياضة ستساعدك كثيراً على تحقيق هدفك و تناول الفاكهة الغنية بفيتامين سى مثل البرتقال تقوى من مناعتك، أنت تحتاج فقط إلى قرار جاد تتخذه وبعدها ستختفى الكثير من مشكلاتك.

توقعات علماء الفلك..


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يواجه مشكلات كثيرة مع شريك حياته بسبب خوفه على شكله العام، فمولود الأسد يحب أن تظل صورته قوية أمام الجميع دون أن يلحظ أحد نقطة ضعفه، حاول أن تتعامل مع حبيبك بشكل أبسط من هذا حتى لا تفقد الكثير من جمال علاقتكما الرومانسية وتعيش معه مشاعر الاحتواء.

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مصر 365

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