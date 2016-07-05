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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2016

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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>ستحقق نتائج جيدة فى عملك اليوم وتحقق مكاسب مادية لا بأس بها لكن احرص على ألا يجعلك ذلك تتراخى وتتكاسل فى عملك وإلا تضيع كل ما بذلته من مجهود فى الوقت السابق.

على الصعيد العاطفي:


>أنت تميل إلى المغامرة وبالتالى أنت على اتم استعداد لقبول موعد غرامى مع شخص لا تعرفه تقريبًا وهو ما يسبب لك احراجا وانزعاجا كثيرا ويجعلك تعزف عن فكرة الارتباط لوقت ليس بالقليل.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>مشكلة فى الجهاز التنفسى قد تؤثر عليك اليوم. الناس الذين يعانون من مرض الربو هم فى حالة خطر بصفة خاصة، ويجب تجنب كل مسببات الحساسية مثل الغبار وحبوب اللقاح. يمكنك أيضا يصاب ببرد التى يمكن أن تتطور المضاعفات إذا لم يعالج فى الوقت المناسب.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>الحظ إلى جانبك اليوم ولكنك تحتاج للتخلى عن التهور والتحلى بالحكمة والتأنى كى لا تتورط فى مشاكل كبيرة.

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مصر 365

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