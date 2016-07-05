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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 5/7/2016

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 5/7/2016 برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 5/7/2016

على الصعيد المهني:


>حالتك المادية متقلبة هذه الايام فقد تتعرض لبعض الخسائر لكن لا تقلق كثيرا فهى خسائر بسيطة ، و عليك ان تتعامل بحذر شديد لتخطى هذه المرحلة ، و الحياة العملية لمواليد برج العقرب تحتاج المزيد من الهدوء لتستقر.

على الصعيد العاطفي:


>حياتك العاطفية غير مستقرة ، فحان الوقت لتحكم على علاقاتك الخاصة بطريقة موضوعية وان تحدد هدفك اذا كنت ستسعى لتكون علاقتك اكثر هدوءا و استقرارا و الوصول لمستويات اخرى أفضل. فهو الوقت المناسب لتحديد اتجاة مشاعرك و التخلص من الغموض الذى فرضته على علاقتك بشريكك ، فعليك ان تأخذ إجراء حاسم .

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج العقرب على الرغم من أنك تتمتع بصحة جيدة، إلا انك تعانى من كسل شديد وهو الشعور الذى يجب ان تعمل جاهدا للتخلص منه.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب انك ستتلقى اتصالات قديمة قد تلعب دور سلبى قوى فى حياتك الان و تعرضها للتوتر الشديد فعليك ان تتعامل بحذر شديد كزنك وضعك نفسك الفترة الماضية تحت عدد كبير من الضغوط وفقدت السيطرة على حل مشاكلك.

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مصر 365

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