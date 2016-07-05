برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 5/7/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:
>حالتك المادية متقلبة هذه الايام فقد تتعرض لبعض الخسائر لكن لا تقلق كثيرا فهى خسائر بسيطة ، و عليك ان تتعامل بحذر شديد لتخطى هذه المرحلة ، و الحياة العملية لمواليد برج العقرب تحتاج المزيد من الهدوء لتستقر.
على الصعيد العاطفي:
>حياتك العاطفية غير مستقرة ، فحان الوقت لتحكم على علاقاتك الخاصة بطريقة موضوعية وان تحدد هدفك اذا كنت ستسعى لتكون علاقتك اكثر هدوءا و استقرارا و الوصول لمستويات اخرى أفضل. فهو الوقت المناسب لتحديد اتجاة مشاعرك و التخلص من الغموض الذى فرضته على علاقتك بشريكك ، فعليك ان تأخذ إجراء حاسم .
برج العقرب على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج العقرب على الرغم من أنك تتمتع بصحة جيدة، إلا انك تعانى من كسل شديد وهو الشعور الذى يجب ان تعمل جاهدا للتخلص منه.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب انك ستتلقى اتصالات قديمة قد تلعب دور سلبى قوى فى حياتك الان و تعرضها للتوتر الشديد فعليك ان تتعامل بحذر شديد كزنك وضعك نفسك الفترة الماضية تحت عدد كبير من الضغوط وفقدت السيطرة على حل مشاكلك.