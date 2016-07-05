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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 5 يوليو 2016

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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 5 يوليو 2016 حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 5 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..


>أحداث مؤسفة تفاجئك قريبا و تتعرف من خلالها على عدد من الأشخاص الذين ستفيدك معرفتهم فى مشوارك المهنى و تثقل من خبرتك و تجعلك اقرب لتولى منصب قيادى، وهذا ما لم تفهمه فى البداية لكنك ستحتاج إلى فترة لتفيق من الصدمات ثم تستكمل مشوارك بشكل جيد.

على الصعيد العاطفى..


>المفاجئات تتوالى عليك وتكشف لك أحد المواقف حقيقة صديق قريب تتحول بعده علاقتكما و تتغير المشاعر وتجد معدنه الحقيقى يظهر لك، ويؤكد الظنون التى بدأت أن تفكر فيها منذ فترة قليلة، أنت من الشخصيات التى تحرص دائماً على التنسيق بين قلبها وعقلها، لذلك عليك أن توازن بين صوت القلب والعقل للوصول إلى حياة مثالية.

على الصعيد الصحى..


>الحاجة الى زيارة طبيب العيون أصبحت ملحة بعد أن بدأت مشكلات نظرك تتفاقم بسبب عدم التزامك بارتداء نظارة طبية كما نصحك الطبيب من قبل ولا تترك نفسك للاهمال، لن ألام النظر من أصعب أنواع الآلام التى يصعب على الشخص تحملها خاصة فى أوقات الصيام..

توقعات علماء الفلك..


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن ن يعيش فترة مهنيةخاصة جدا بعد ان اكتشف مواقف صادمة التى حفظها بقلبه منذ فترة لكن أحد المواقف أجبرته على التعرف عليها ويجنى بعد ذلك نتائجها التى تشعره بتغيير إيجابى كبير.

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مصر 365

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