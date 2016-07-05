حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 2016/7/5

حظك اليوم لبرج الحوت :

حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>مشكلة مدية كبيرة سيتعرض لها أبناء هذا البرج وستكون عائق بينهم وبين استكمال مشوارهم المهنى، لذلك يجب أن تحضر نفسك جيدا حتى لا تفاجأ بهذا الأمر وأن تكون على أتم استعداد لأى أزمة مادية حتى تتخطى أى مشكلة.>الحب سيكون من اهم العوامل التى بإمكانها ان تخرجك من المشاكل التى تحيا بها، لذلك حاولوا أن تدافعوا عن حبكم وتحرصوا على استمراره لأنه طوق النجاة الوحيد بالنسبة لكم.>الاهتمام بالصحة ومتابعة تعليمات الطبيب أمر هام لكل الناس وليس مقتصرا على برج دون برج، لكن بالنسبة للعذراء فمن الممكن أن يتعرضوا لبعض المشاكل الصحية الكبيرة لذلك لا داعى للقلق وكل ما عليكم الاهتمام بالنصائح الطبية.>بعض المشاكل المدية ستؤثر عليهم سلبا لكن مع الوقت ستكون الأمور على مايرام، والحب وحده سيكون عامل الدفع إلى الأمام فلتا داعى للقلق، ويفضل أن يتابعون حالتهم الصحية دائما.