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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 5/7/2016

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برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 5/7/2016 برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 5/7/2016

على الصعيد المهني:


>تتعلم من دروس الماضى وتقوم بالتغلب على بعض المشاكل المفاجئة التى سوف تقابلك فى العمل بدءً من اليوم. قدرتك على التفكير السريع تزداد هذه الأيام وسوف تصل لنتائج مرضية جدا

على الصعيد العاطفى:


>أثرت ضغوط الحياة بالسلب على علاقتك بالشريك فى الفترة السابقة يبدو أنك تحتاج إلى قضاء بعض الوقت بصحبته، حاول ألا تفسد تلك العلاقة عليك إعادة جسور المحبة والثقة بينكم مرة أخرى.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>لديك الكثير من النشاط والطاقة وصحتك جيده إلى حد كبير هذه الأيام، حاول المحافظة على ذلك اتباع نظام غذائى صحى والابتعاد عن الأطعمة السريعة قد يدعمك بقوة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>تتحسن أوضاعك فى العمل وتسير نحو الأفضل بشكل ملحوظ، الكثير من الأرباح المفاجئة فى انتظارك. لا تتطرق إلى مواضيع قد تثير غضب الحبيب لا تضخم الخلافات وتعامل مع الأمور ببساطة.

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مصر 365

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