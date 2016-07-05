برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>انت معرض لخطر الوقوع فريصة للاحتيال أو النصب وهو ما يسبب لك مشكلة كبيرة فى عملك حاول قدر الإمكان أن تتجنبها وأن تأخذ القرارات الصحيحة التى تساعدك على حماية أموالك.>علاقتك العاطفية تمر باختبار صعب وقاس للغاية وهذا هو الوقت المثالى لاكتشاف مدى متانة علاقة الحب بينكما وكيف تحبان بعضكما البعض.>قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات تأديبية قوية لتدريب عقلك وإرادتك على تقبل الأطعمة الصحية فقط وجسمك لممارسة الرياضة فى بداية كل يوم. وهذه ستكون المغامرة الأكثر نجاحا فى حياتك.>سوف تحصل بسهولة على العديد من الفرص لاستكمال عمل لم يكتمل فى الوقت المحدد. المشاكل الأخرى التى قد تنشأ سوف تعثر على حل لها بسرعة.