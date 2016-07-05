برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>انت معرض لخطر الوقوع فريصة للاحتيال أو النصب وهو ما يسبب لك مشكلة كبيرة فى عملك حاول قدر الإمكان أن تتجنبها وأن تأخذ القرارات الصحيحة التى تساعدك على حماية أموالك.
على الصعيد العاطفي:
>علاقتك العاطفية تمر باختبار صعب وقاس للغاية وهذا هو الوقت المثالى لاكتشاف مدى متانة علاقة الحب بينكما وكيف تحبان بعضكما البعض.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات تأديبية قوية لتدريب عقلك وإرادتك على تقبل الأطعمة الصحية فقط وجسمك لممارسة الرياضة فى بداية كل يوم. وهذه ستكون المغامرة الأكثر نجاحا فى حياتك.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>سوف تحصل بسهولة على العديد من الفرص لاستكمال عمل لم يكتمل فى الوقت المحدد. المشاكل الأخرى التى قد تنشأ سوف تعثر على حل لها بسرعة.