برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 5/7/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>لا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة بشأن عملك ، عليك ترتيب أولوياتك وتحديد أهدافك بشكل جيد ووضع جدول زمنى فقد تعانى من بعض المشاكل المفاجئة ان لم تفعل ذلك فى اسرع وقت ممكن.>تعانى من الفقد لشريك حياتك الذى يختفى هذه الفترة ربما لظروف سفر او انشغال كبير فى العمل، حاول أن تتعامل مع تلك الفترة بهدوء سوف تمر إلى مرحلة أكثر استقرارًا وسعادة ولكنها تحتاج منك الكثير من الصبر.>فترة من التوتر الشديد بسبب ضغوطات العمل تؤثر بالسلب على صحتك، احذر عزيزى العذراء فقد تتعرض لمشاكل صحية كبيرة أنت فى غنى عنها حاول أن تلتزم الهدوء حتى تمر تلك الفترة بسلام.>تفكر جديًا فى مستقبلك المهنى هذه الأيام وإلى أين قد سيؤدى حاول أن تكون واقعيًا فى قراراتك وتعامل مع الوضع بحكمة. لا تتردد فى استشارة اصدقائك من ذوى الخبرة