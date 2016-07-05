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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 5 يوليو 2016

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 5 يوليو 2016 حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 5 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..


>الأحلام يمكن أن تتحقق فى يوم وليلة تحتاج أن تسعى خلف حلمك وتبذل جهداً من خلال إثبات مهارتك فى العمل والحديث بشكل قليل والتنفيذ بشكل أكثر حتى لا تجد نفسك تطرح أفكار دون أن تضع وقتاً لتنفيذها أنت تستطيع أن تحقق حلمك، لكن عليك أن ترسم طريقك أولاً.

على الصعيد العاطفى


>الحنين إلى حب قديم يسطر عليك هذه الفترة، أنت تحب أن تنفذ ما تريد خاصة فيما يتعلق بالحب، حاول أن تتعرف على ظروف حبيبك القديم قبل أن تقبل على أى خطوة حالياً حتى تتأكد أن الظروف ملائمة لتعيد ما مضى من علاقتكما، الحب الأول لن يكون الحقيقى دائماً، لكن الحب الحقيقى هو الذى لا يمكن نسيانه.

على الصعيد الصحى..


>الاستمرار فى البحث عن عقاقير طبية للإقلاع عن التدخين دون الالتزام بعمل نظام صحى بتعليمات مباشرة من الطبيب لن يفيدك بأى شكل من الأشكال، فأنت تحتاج إلى تنظيم وجباتك وتحديد أهم العناصر التى يحتاجها جسمك، من خلال زيارة طبيب يعرفك كيف تتعامل مع هذه الفترة وتنفيذ ما يطلبه منك.

توقعات علماء الفلك..


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة من حالات الإحباط الذهنى خاصة إنه يسعى للإقلاع عن التدخين، بدون أى مساعدات من طبيب لتحديد ما يحتاجه هذه الفترة، والإحباط العاطفى يزيد من سوء حالته النفسية.
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مصر 365

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