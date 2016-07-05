حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5 يوليو 2016

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 5 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك..

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 5/7/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 5 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك..

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 5/7/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 5/7/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 5 يوليو 2016

على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك..

حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 2016/7/5

حظك اليوم لبرج الحوت :

حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 5/7/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 5/7/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>الوقت مناسب لتقديم الشكاوى لرئيس قسمك ومعرفة ما يفعله الزملاء بك فى الخفاء و تحدى الظروف دون النظر إلى ترك انطباع سىء لدى الزملاء سيجعل موقفك قوى جداً، التركيز فى عملك أفضل دائماً، و افتعال مشكلات من كلمات بسيطة سيؤثر على حالتك النفسية فحاول أن تكون صبوراً.>الإحساس بالضعف أمام شريك حياتك ليس عيباً، ولا يجعل صورتك مهزوزة اماه، الحب دائماً ان تعطى ثقة فى شريك حياتك، وأن يكون هو مصدر قوتك فى وقت الضعف، حاول أن تكون جرئ كعادتك ولا تخشى فى الحب لوم لائم، فالمحبين دائماً لديهم طبيعتهم الخاصة.>التأكد من رغبتك فى خسارة الوزن يتطلب إرادة خاصة و ممارسة الرياضة ستساعدك كثيراً على تحقيق هدفك و تناول الفاكهة الغنية بفيتامين سى مثل البرتقال تقوى من مناعتك، أنت تحتاج فقط إلى قرار جاد تتخذه وبعدها ستختفى الكثير من مشكلاتك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يواجه مشكلات كثيرة مع شريك حياته بسبب خوفه على شكله العام، فمولود الأسد يحب أن تظل صورته قوية أمام الجميع دون أن يلحظ أحد نقطة ضعفه، حاول أن تتعامل مع حبيبك بشكل أبسط من هذا حتى لا تفقد الكثير من جمال علاقتكما الرومانسية وتعيش معه مشاعر الاحتواء.>انت محاط بعدد من الاشخاص الذين ينقلوا لك الطاقة السلبية بنسبة كبيرة ، حاول ان تضع كل تركيزك فى عملك و لا تنتظر الدعم من أى شخص مهما كان قريب اليك، فالحياة العملية لمواليد برج الثور ستشهد الكثير من التغيرات الفترة المقبلة.>هذا هو الوقت المناسب لتكريس الاهتمام الكامل لحياتك العاطفية ، و خاصة انها تعرضت الفترة الماضية للكثير من التوترات ، فإذا كنت حريص على استكمال علاقتك بشريكك عليك ان تعرف اتجاهها.>لمواليد برج الثور حالتك المزاجية سيئة لحد كبير بسبب عدد من التصرفات السيئة من اشخاص مقربين اليك، ولكن لا تدع القضايا الاجتماعية تؤثر على حالتك المزاجية ، فعليك ان تخرج من هذه الحالة بسرعة وتدلل نفسك، حيث من المتوقع ان تواجه الكثير من الضغوط الفترة المقبلة.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن لديك الكثير من الثقة فى نفسك ولكن يجب إلا تكون ثقة مبالغ فيها ففى محاولة لفرض وجهة النظر الخاصة بك اليم على الآخرين قد تنتهى بنتائج عكسية، فلا يكفى أن تكون على حق بل تحتاج للتعامل بهدوء.>أحداث مؤسفة تفاجئك قريبا و تتعرف من خلالها على عدد من الأشخاص الذين ستفيدك معرفتهم فى مشوارك المهنى و تثقل من خبرتك و تجعلك اقرب لتولى منصب قيادى، وهذا ما لم تفهمه فى البداية لكنك ستحتاج إلى فترة لتفيق من الصدمات ثم تستكمل مشوارك بشكل جيد.>المفاجئات تتوالى عليك وتكشف لك أحد المواقف حقيقة صديق قريب تتحول بعده علاقتكما و تتغير المشاعر وتجد معدنه الحقيقى يظهر لك، ويؤكد الظنون التى بدأت أن تفكر فيها منذ فترة قليلة، أنت من الشخصيات التى تحرص دائماً على التنسيق بين قلبها وعقلها، لذلك عليك أن توازن بين صوت القلب والعقل للوصول إلى حياة مثالية.>الحاجة الى زيارة طبيب العيون أصبحت ملحة بعد أن بدأت مشكلات نظرك تتفاقم بسبب عدم التزامك بارتداء نظارة طبية كما نصحك الطبيب من قبل ولا تترك نفسك للاهمال، لن ألام النظر من أصعب أنواع الآلام التى يصعب على الشخص تحملها خاصة فى أوقات الصيام..>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن ن يعيش فترة مهنيةخاصة جدا بعد ان اكتشف مواقف صادمة التى حفظها بقلبه منذ فترة لكن أحد المواقف أجبرته على التعرف عليها ويجنى بعد ذلك نتائجها التى تشعره بتغيير إيجابى كبير.>انت معرض لخطر الوقوع فريصة للاحتيال أو النصب وهو ما يسبب لك مشكلة كبيرة فى عملك حاول قدر الإمكان أن تتجنبها وأن تأخذ القرارات الصحيحة التى تساعدك على حماية أموالك.>علاقتك العاطفية تمر باختبار صعب وقاس للغاية وهذا هو الوقت المثالى لاكتشاف مدى متانة علاقة الحب بينكما وكيف تحبان بعضكما البعض.>قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات تأديبية قوية لتدريب عقلك وإرادتك على تقبل الأطعمة الصحية فقط وجسمك لممارسة الرياضة فى بداية كل يوم. وهذه ستكون المغامرة الأكثر نجاحا فى حياتك.>سوف تحصل بسهولة على العديد من الفرص لاستكمال عمل لم يكتمل فى الوقت المحدد. المشاكل الأخرى التى قد تنشأ سوف تعثر على حل لها بسرعة.>ستحقق نتائج جيدة فى عملك اليوم وتحقق مكاسب مادية لا بأس بها لكن احرص على ألا يجعلك ذلك تتراخى وتتكاسل فى عملك وإلا تضيع كل ما بذلته من مجهود فى الوقت السابق.>أنت تميل إلى المغامرة وبالتالى أنت على اتم استعداد لقبول موعد غرامى مع شخص لا تعرفه تقريبًا وهو ما يسبب لك احراجا وانزعاجا كثيرا ويجعلك تعزف عن فكرة الارتباط لوقت ليس بالقليل.>مشكلة فى الجهاز التنفسى قد تؤثر عليك اليوم. الناس الذين يعانون من مرض الربو هم فى حالة خطر بصفة خاصة، ويجب تجنب كل مسببات الحساسية مثل الغبار وحبوب اللقاح. يمكنك أيضا يصاب ببرد التى يمكن أن تتطور المضاعفات إذا لم يعالج فى الوقت المناسب.>الحظ إلى جانبك اليوم ولكنك تحتاج للتخلى عن التهور والتحلى بالحكمة والتأنى كى لا تتورط فى مشاكل كبيرة.>الحياة العملية لمواليد برج السرطان تحتاج للنقاش مع مديرك للتخلص من بعض التوترات التى احاطته الفترة الماضية ، و انتظر مكافأة ماليه كبرى فى الطريق اليك.>حياتك العاطفية مستقرة وجيدة، فالتفاهم بينك وبين شريكك جعلكما تستوعبا الخلافات التى حدثت منذ فترة واستطعتوا تحويلها لطاقة إيجابية دعمت قصة حبكما.>لمواليد برج السرطان انت تحتاج للاهتمام بصحة عينيك ، فجلوسك لساعات طويلة امام الكومبيوتر و الـ I PAD جعلك تعانى من بعض الالام و الحساسية بالعينين ، عليك استشارة طبيب .>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان انه قد يكون لديك بعض المشاكل مع وسائل المواصلات ، ولكن لا تفقد أعصابك حيث أنها ليست سوى مرحلة قصيرة وسوف تمر بسهولة ، من جهة اخرى عليك ان تسعى لقضاء بعض الوقت مع عائلتك كونك تهمل هذه الجزئية بشكل كبير.>حالتك المادية متقلبة هذه الايام فقد تتعرض لبعض الخسائر لكن لا تقلق كثيرا فهى خسائر بسيطة ، و عليك ان تتعامل بحذر شديد لتخطى هذه المرحلة ، و الحياة العملية لمواليد برج العقرب تحتاج المزيد من الهدوء لتستقر.>حياتك العاطفية غير مستقرة ، فحان الوقت لتحكم على علاقاتك الخاصة بطريقة موضوعية وان تحدد هدفك اذا كنت ستسعى لتكون علاقتك اكثر هدوءا و استقرارا و الوصول لمستويات اخرى أفضل. فهو الوقت المناسب لتحديد اتجاة مشاعرك و التخلص من الغموض الذى فرضته على علاقتك بشريكك ، فعليك ان تأخذ إجراء حاسم .>لمواليد برج العقرب على الرغم من أنك تتمتع بصحة جيدة، إلا انك تعانى من كسل شديد وهو الشعور الذى يجب ان تعمل جاهدا للتخلص منه.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب انك ستتلقى اتصالات قديمة قد تلعب دور سلبى قوى فى حياتك الان و تعرضها للتوتر الشديد فعليك ان تتعامل بحذر شديد كزنك وضعك نفسك الفترة الماضية تحت عدد كبير من الضغوط وفقدت السيطرة على حل مشاكلك.>اموالك متقلبة اليوم وتنجرف نحو بعض الخسائر لكن لا داعى لأن تقلق كثيرا لأنها قد تكون خسارة صغيرة. كن حذرا واعمل بجد فقد تكون قادرا على تغطية الخسائر فى وقت قريب جدا.>اليوم، قد تحتاج إلى تعديل موقفك مع شخص عزيز عليك ففى الفترة الماضية كنت تحت ضغوط كبيرة وهائلة وهو ما أثر بالسلب على العلاقة فحاول أن تستوعبه وتفهمه وسوف يكافئك بالامتنان والحنان.>تحتاج إلى عناية خاصة بعينيك، وخاصة إذا كان عملك يتطلب مجهودا ثقيلا على العينين. الناس الذين يضطرون لقراءة الكثير من المرات أو التقاط الصور أو استخدام الكمبيوتر بشكل مستمر خلال اليوم يجب أن تهتم بعناية عينيك.>اليوم قد يكون لديك بعض المشاكل مع وسائل المواصلات. إذا كنت تسير لعمل مهم، حاول أن تؤمن وسائل انتقال احتياطية جاهزة.>الأحلام يمكن أن تتحقق فى يوم وليلة تحتاج أن تسعى خلف حلمك وتبذل جهداً من خلال إثبات مهارتك فى العمل والحديث بشكل قليل والتنفيذ بشكل أكثر حتى لا تجد نفسك تطرح أفكار دون أن تضع وقتاً لتنفيذها أنت تستطيع أن تحقق حلمك، لكن عليك أن ترسم طريقك أولاً.>الحنين إلى حب قديم يسطر عليك هذه الفترة، أنت تحب أن تنفذ ما تريد خاصة فيما يتعلق بالحب، حاول أن تتعرف على ظروف حبيبك القديم قبل أن تقبل على أى خطوة حالياً حتى تتأكد أن الظروف ملائمة لتعيد ما مضى من علاقتكما، الحب الأول لن يكون الحقيقى دائماً، لكن الحب الحقيقى هو الذى لا يمكن نسيانه.>الاستمرار فى البحث عن عقاقير طبية للإقلاع عن التدخين دون الالتزام بعمل نظام صحى بتعليمات مباشرة من الطبيب لن يفيدك بأى شكل من الأشكال، فأنت تحتاج إلى تنظيم وجباتك وتحديد أهم العناصر التى يحتاجها جسمك، من خلال زيارة طبيب يعرفك كيف تتعامل مع هذه الفترة وتنفيذ ما يطلبه منك.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة من حالات الإحباط الذهنى خاصة إنه يسعى للإقلاع عن التدخين، بدون أى مساعدات من طبيب لتحديد ما يحتاجه هذه الفترة، والإحباط العاطفى يزيد من سوء حالته النفسية.>مشكلة مدية كبيرة سيتعرض لها أبناء هذا البرج وستكون عائق بينهم وبين استكمال مشوارهم المهنى، لذلك يجب أن تحضر نفسك جيدا حتى لا تفاجأ بهذا الأمر وأن تكون على أتم استعداد لأى أزمة مادية حتى تتخطى أى مشكلة.>الحب سيكون من اهم العوامل التى بإمكانها ان تخرجك من المشاكل التى تحيا بها، لذلك حاولوا أن تدافعوا عن حبكم وتحرصوا على استمراره لأنه طوق النجاة الوحيد بالنسبة لكم.>الاهتمام بالصحة ومتابعة تعليمات الطبيب أمر هام لكل الناس وليس مقتصرا على برج دون برج، لكن بالنسبة للعذراء فمن الممكن أن يتعرضوا لبعض المشاكل الصحية الكبيرة لذلك لا داعى للقلق وكل ما عليكم الاهتمام بالنصائح الطبية.>بعض المشاكل المدية ستؤثر عليهم سلبا لكن مع الوقت ستكون الأمور على مايرام، والحب وحده سيكون عامل الدفع إلى الأمام فلتا داعى للقلق، ويفضل أن يتابعون حالتهم الصحية دائما.>تتعلم من دروس الماضى وتقوم بالتغلب على بعض المشاكل المفاجئة التى سوف تقابلك فى العمل بدءً من اليوم. قدرتك على التفكير السريع تزداد هذه الأيام وسوف تصل لنتائج مرضية جدا>أثرت ضغوط الحياة بالسلب على علاقتك بالشريك فى الفترة السابقة يبدو أنك تحتاج إلى قضاء بعض الوقت بصحبته، حاول ألا تفسد تلك العلاقة عليك إعادة جسور المحبة والثقة بينكم مرة أخرى.>لديك الكثير من النشاط والطاقة وصحتك جيده إلى حد كبير هذه الأيام، حاول المحافظة على ذلك اتباع نظام غذائى صحى والابتعاد عن الأطعمة السريعة قد يدعمك بقوة.>تتحسن أوضاعك فى العمل وتسير نحو الأفضل بشكل ملحوظ، الكثير من الأرباح المفاجئة فى انتظارك. لا تتطرق إلى مواضيع قد تثير غضب الحبيب لا تضخم الخلافات وتعامل مع الأمور ببساطة.>لا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة بشأن عملك ، عليك ترتيب أولوياتك وتحديد أهدافك بشكل جيد ووضع جدول زمنى فقد تعانى من بعض المشاكل المفاجئة ان لم تفعل ذلك فى اسرع وقت ممكن.>تعانى من الفقد لشريك حياتك الذى يختفى هذه الفترة ربما لظروف سفر او انشغال كبير فى العمل، حاول أن تتعامل مع تلك الفترة بهدوء سوف تمر إلى مرحلة أكثر استقرارًا وسعادة ولكنها تحتاج منك الكثير من الصبر.>فترة من التوتر الشديد بسبب ضغوطات العمل تؤثر بالسلب على صحتك، احذر عزيزى العذراء فقد تتعرض لمشاكل صحية كبيرة أنت فى غنى عنها حاول أن تلتزم الهدوء حتى تمر تلك الفترة بسلام.>تفكر جديًا فى مستقبلك المهنى هذه الأيام وإلى أين قد سيؤدى حاول أن تكون واقعيًا فى قراراتك وتعامل مع الوضع بحكمة. لا تتردد فى استشارة اصدقائك من ذوى الخبرة