إصابة العديد من العراقيين نتيجة قصف معسكر"ليبرتى" غربى بغداد

أصيب العديد من العراقيين نتيجة القصف الصاروخى الذى استهدف مساء اليوم الاثنين، معسكر "ليبرتى" الذى يضم عناصر منظمة "مجاهدى خلق" المعارضة للنظام الإيرانى غرب العاصمة (بغداد).

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن قوات تابعة لقيادة (عمليات بغداد" عثرت على شاحنة مزودة بمنصة إطلاق صواريخ، قصفت منطقة "عكركوف" غرب العاصمة باتجاه معسكر "ليبرتي" قرب مطار بغداد بحوالى 20 صاروخا.

وأشارت الخلية إلى أن عددا من الصواريخ سقطت بالقرية العراقية قرب منطقة العامرية، مما أدى إلى إصابة العديد من العراقيين، وأكد الناطق باسم قيادة "عمليات بغداد" العميد سعد معن أن عددا من الصواريخ سقطت على معسكر "ليبرتى" غربى بغداد.