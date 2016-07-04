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الأزهر الشريف يدين التفجيرات الإرهابية بالسعودية..ويطالب بتوحيد الصف لمواجهة الإرهاب

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الأزهر الشريف يدين التفجيرات الإرهابية بالسعودية..ويطالب بتوحيد الصف لمواجهة الإرهاب الأزهر الشريف يدين التفجيرات الإرهابية بالسعودية..ويطالب بتوحيد الصف لمواجهة الإرهاب
يدين الأزهر الشريف بشدة التفجيرات الإرهابية التى تعرضت لها المملكة العربية ، مساء اليوم الإثنين؛ والتى استهدف أحدها موقف سيارات قوات الطوارئ المجاور للحرم النبوى الشريف بالمدينة المنورة، مما أسفر عن استشهاد 4 من رجال الأمن، ووقوع 4 إصابات أخرى، فى حين وقع التفجيران الآخران قرب مسجد القطيف شرق السعودية.

ويجدد الأزهر الشريف، حسب بيان إعلامى اليوم، تأكيده حرمة إراقة دماء الآمنين والأبرياء، وحرمة بيوت الله وخاصة المسجد النبوى الشريف الذى له المكانة العظيمة فى قلوب المسلمين جميعاً، منددًا بمحاولات الإرهابيين والمتطرفين الزج بالمساجد فى صراعاتهم، والوصول من خلال الاعتداء عليها لمآربهم وأفكارهم الخبيثة، خاصة فى هذه الأيام الكريمة، التى توافق احتفال المسلمين بعيد الفطر المبارك فى شتى بقاع الأرض.

وأكد الأزهر وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية فى محاربة الإرهاب، والتصدى له حتى القضاء عليه واقتلاعه من جذوره، مطالبًا جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بالوقوف صفًّا واحدًا ضد الإرهاب ومحاصرته فى كل مكان.

والأزهر الشريف، إذ يدين هذه التفجيرات الإرهابية الخسيسة، فإنه يتقدم بخالص العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، كما يتقدم بخالص مواساته لأسر الشهداء، داعياً الله – عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.


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مصر 365

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