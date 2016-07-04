أخبار عاجلة

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

منظمة الرحلات "ATOR": "الخريطة السياحية" الروسية لمصر ستظهر فى الخريف

Google+ Print
منظمة الرحلات "ATOR": "الخريطة السياحية" الروسية لمصر ستظهر فى الخريف منظمة الرحلات "ATOR": "الخريطة السياحية" الروسية لمصر ستظهر فى الخريف
أعلنت مايا وميدزى، المدير التنفيذى لرابطة منظمى الرحلات السياحية من روسيا (ATOR) أنه فى خريف هذا العام سوف تظهر "الخريطة السياحية" الروسية لمصر، بعد أن أعلنت المطارات المصرية استعدادها لقبول تفتيش الخبراء الروس بعد تنفيذ تدابير السلامة الأمنية.

وأضافت وميدزى أن الصحافة المصرية أعلنت مرارًا أن السلطات نفذت ما طلبه الجانب الروسى، مشيرة إلى أنها تأمل في أن تظهر على الخريطة السياحية فى الخريف.

وفى وقت سابق، وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسومًا لرفع الحظر على بيع الجولات فى تركيا، وفى 1 يوليو أعلنت مجموعة من منظمى الرحلات السياحية أنها استأنفت بيع الرحلات السياحية إلى تركيا على أساس رحلات منتظمة.

وكالة روسية: استئناف روسيا للرحلات مع تركيا يحير المصريين عقب هجمات "أتاتورك"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر"

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر"

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

مساء dmc - الرئيس السيسي للمصريين لقد أثبتم خلال الفترة الماضية صلابة يتعجب لها الناس

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ملخص الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام مصر للمقاصة والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر