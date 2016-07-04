منظمة الرحلات "ATOR": "الخريطة السياحية" الروسية لمصر ستظهر فى الخريف

أعلنت مايا وميدزى، المدير التنفيذى لرابطة منظمى الرحلات السياحية من روسيا (ATOR) أنه فى خريف هذا العام سوف تظهر "الخريطة السياحية" الروسية لمصر، بعد أن أعلنت المطارات المصرية استعدادها لقبول تفتيش الخبراء الروس بعد تنفيذ تدابير السلامة الأمنية.

وأضافت وميدزى أن الصحافة المصرية أعلنت مرارًا أن السلطات نفذت ما طلبه الجانب الروسى، مشيرة إلى أنها تأمل في أن تظهر مصر على الخريطة السياحية فى الخريف.

وفى وقت سابق، وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسومًا لرفع الحظر على بيع الجولات فى تركيا، وفى 1 يوليو أعلنت مجموعة من منظمى الرحلات السياحية أنها استأنفت بيع الرحلات السياحية إلى تركيا على أساس رحلات منتظمة.

وكالة روسية: استئناف روسيا للرحلات مع تركيا يحير المصريين عقب هجمات "أتاتورك"

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