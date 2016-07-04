سكارليت جوهانسن الممثلة الأعلى أجراً في التاريخ

أصبحت النجمة العالمية ساكارليت جوهانسن Scarlett Johansson الممثلة اﻷعلى أجراً في تاريخ هوليوود خلال عام 2016، بعد أن وصل أجرها عن جميع أفلامها في عام 2016 إلى الـ 3.5 مليارات دولار.

وأكد موقع "Box Office Mojo" أنّ هذا الأجر الذي حققته النجمة البالغة من العمر 33 عاماً لم تحققه أيّ ممثلة أو ممثل من قبل في تاريخ هوليوود.

يُشار إلى أنّ من المتوقع أن يرتفع أيضاً هذا الرقم في المستقبل، بعد عودة سكارليت للمشاركة في الأجزاء الجديدة من أفلام "Avengers".

يذكر أن سكارليت لم تحقق فقط المرتبة الأولى في اللائحة التي ضمّت 10 أسماء، بل كانت أصغرهم أيضاً.

بالصور: ساكارليت جوهانسن واحدة من أجمل نساء العالم