ننشر صور الانتحارى منفذ انفجار الحرم النبوى

وكانت قناة العربية السعودية، قد أذاعت معلومات عن الشاب الانتحارى، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 18 عاماً، ويدعى عمر عبد الهادى العتيبى".
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الانتحارى منفذ حادث المدينة
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صورة أخرى للانتحارى
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