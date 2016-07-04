ننشر صور الانتحارى منفذ انفجار الحرم النبوى

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صوراً للانتحارى الذى فجر نفسه قرب المسجد النبوى بالمدينة المنورة، فى ساعة الإفطار.

وكانت قناة العربية السعودية، قد أذاعت معلومات عن الشاب الانتحارى، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 18 عاماً، ويدعى عمر عبد الهادى العتيبى".



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الانتحارى منفذ حادث المدينة



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صورة أخرى للانتحارى

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