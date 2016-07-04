المفتى: تفجيرات المدينة المنورة جريمة خسيسة ولن تثينا عن محاربة الإهارب

توالت الإدانات العربية للتفجيرات الثلاثة التى حصلت مساء اليوم الاثنين، فى المملكة العربية السعودية ، وخاصة التفجير الانتحارى قرب الحرم النبوى الشريف فى المدينة المنورة .

وأكد مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام ـ فى اتصال هاتفى مع قناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم الإثنين ـ ، أن "التفجير قرب الحرم النبوى جريمة خسيسة لا يمكن تصورها"، مشددا على أن "التفجيرات الأخيرة لن تثنينا عن مواصلة الجهد لمحاربة الإرهاب ".

وأشار علام إلى أن "إجرام الإرهابيين بلغ مداه، ومحاربة الإرهاب مسؤولية الجميع"، معتبرا أن "الأحداث الإرهابية لن يكون لها تأثير فى مسيرة السعودية".

وأضاف مفتى الجمهورية: "الإرهاب خطير كمرض السرطان، ويجب تكامل كل الجهود للقضاء عليه، ويجب أن يكون هناك تعامل أمنى حازم وصارم ضد الإرهاب وأفكاره"، معتبراً أنه "لا يمكن أن نصف شيوخ التطرف بالشيوخ أو العلماء، وطالب الشيخ شوقى علام "الشباب برفض دعاوى الفتنة التى تهدف لتخريب الأوطان".