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الأردن تؤكد وقوفها بجانب السعودية فى مواجهة الإرهاب الأعمى

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الأردن تؤكد وقوفها بجانب السعودية فى مواجهة الإرهاب الأعمى الأردن تؤكد وقوفها بجانب السعودية فى مواجهة الإرهاب الأعمى
أكدت الأردنية وقوفها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية ، "فى مواجهة الإرهاب الأعمى الذى يستهدف أمنها واستقرارها".

وعبر وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى، الناطق الرسمى باسم الحكومة محمد المومنى، عن إدانة الأردن واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابى الجبان الذى استهدف جوار الحرم النبوى الشريف، وكذلك التفجيرات الإرهابية فى مدينة القطيف.

وقال المومنى، فى بيان صحفى اليوم، إن الجريمة البشعة التى استهدفت الآمنين العابدين من مختلف أنحاء العالم فى أماكن العبادة، فى الوقت الذى يستعد فيه العالم الإسلامى للاحتفال بعيد الفطر المبارك، دليل على ظلامية قوى الشر التى تستهدف الأمة العربية والإسلامية.

وأكد المومنى، ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية فى مواجهة الإرهاب وقوى الظلام، التى تستبيح الآمنين فى كل مكان فى المنطقة والعالم.

وقدم المومنى تعازى الحكومة الأردنية للمملكة العربية السعودية ملكًا وحكومة وشعبًا بضحايا التفجير الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين.

ووقعت 3 تفجيرات انتحارية فى السعودية، مساء اليوم الاثنين، أحدها قرب مقر أمنى عند الحرم النبوى، والآخران قرب مسجد فى القطيف شرق المملكة، وأسفر تفجير المدينة المنورة عن مقتل 4 من رجال الأمن ومقتل الانتحارى، بحسب شهود عيان.

وقالت مصادر إعلامية محلية من المملكة، إن الانتحارى استغل بدء عناصر الأمن بالتجهيز لتناول الإفطار، ومن ثمَّ فجر نفسه عند باب حجرتهم.

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مصر 365

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