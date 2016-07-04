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مصر تدين الهجمات الإرهابية قرب الحرم النبوي ومسجد بالقطيف

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مصر تدين الهجمات الإرهابية قرب الحرم النبوي ومسجد بالقطيف مصر تدين الهجمات الإرهابية قرب الحرم النبوي ومسجد بالقطيف

جانب من الدخان المتصاعد من تفجير بجانب الحرم النبوي – تويتر

أدانت بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي وقعت بالقرب من الحرم النبوى الشريف ومسجد فى مدينة القطيف شرق ، وأسفر عن استشهاد 4 من رجال الأمن.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازى حكومة وشعب جمهورية مصر العربية لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة فى ضحايا الحادث، داعياً المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يتغمدهم برحمته.

وأكد بيان وزارة الخارجية أن الإرهاب الغاشم والخسيس أبى أن ينتهي شهر رمضان المبارك بكل ما يحمله من معاني الرحمة والعبادة والتجرد، دون أن يطل بوجهة القبيح في أطهر وأقدس الأماكن، ليؤكد مجددًا على أنه لا يعرف دينا او عقيدة أو اي معنى من معاني الإنسانية.

وجدد بيان وزارة الخارجية الدعوة الي تضافر الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب واجتثاثها من جذورها ووقف مصادر تمويلها ومعالجة الأسباب المؤدية لها.

 

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