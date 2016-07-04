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شكوى لرئيس "البحيرة للكهرباء" بسبب انقطاع التيار عن الطيرية بكوم حمادة

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شكوى لرئيس "البحيرة للكهرباء" بسبب انقطاع التيار عن الطيرية بكوم حمادة شكوى لرئيس "البحيرة للكهرباء" بسبب انقطاع التيار عن الطيرية بكوم حمادة
سادت اليوم حالة من الغضب العارم بين أهالى قرية الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة فى البحيرة، بسبب انقطاع التيار الكهربائى عن أهالى القرية لعدة ساعات متصلة.

ومن جانبهم طالب الأهالى المهندس محمد عبد العليم رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بعد أن بح صوتهم مع المسئولين بالشركة فى كوم حمادة، بسرعة إعادة التيار الكهربائى ووضع الأمور فى نصابها الصحيح.

وقال جمال السعدنى أحد أهالى القرية إن أزمة انقطاع الكهرباء انتهت تماما بفضل جهود الرئيس السيسى، ومن غير المعقول أن يتسبب صغار الموظفين فى إحداث بلبلة بسبب انقطاع التيار الكهربائى عن أكبر قرى مركز كوم حمادة، وطالب السعدنى المهندس محمد عبد العليم رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بسرعة التدخل وحل تلك الأزمة.


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