حريق يلتهم 6 مستودعات في صناعية عجمان

تمكن رجال الدفاع المدني بعجمان من السيطرة على حريق نشب صباح اليوم في ستة مستودعات كبرى في المنطقة الصناعية الجديدة بعجمان من دون وقوع إصابات بشرية.

وأفاد العقيد ناصر راشد الزري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة أنه تمت السيطرة على حريق كبير بالمنطقة الصناعية الجديدة نشب في ستة مستودعات كبرى مخصصة لتخزين مختلف البضائع خلال 40 دقيقة من قبل رجال الدفاع المدني وبمساعدة فرق الإسناد من الشارقة وأم القيوين اللذين زودا موقع الحادث بالمياه.

وأشار إلى انه تم إخلاء سكن كامل من العمال قريب من موقع الحادث .. منوها إلى أن عددا من رجال الدفاع المدني بعجمان تعرضوا لحالة من الإعياء نتيجة الإنهاك الحراري بحكم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن شجاعتهم في تأدية واجبهم الوطني حتمت عليهم مواصلة العمل بكل كفاءة.

> ولفت العقيد ناصر الزري إلى أنه سيتم فتح تحقيق في ملابسات الحريق من خلال الجهات الأمنية المختصة والمتمثلة بالقيادة العامة لشرطة عجمان للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق وانتشاره بين الشبرات للعمل في المستقبل القريب للحد من هذه الحوادث.

وأشاد بدور وكفاءة رجال الدفاع المدني على تلبية نداء الواجب في الوصول إلى موقع الحادث في دقائق معدودة والسيطرة على الحريق بكل دقة وإحكام.

وطالب العقيد الزري أصحاب المستودعات والمنشآت الصناعية بإجراء صيانة دورية لأجهزة إنذار الحريق وتوفير طفايات الحريق اليدوية والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وصلاحيتها وخاصة في فصل الصيف وعدم التدخين داخل المصانع والمنشآت الصناعية بالإضافة إلى عدم تكديس وتخزين البضائع بشكل عشوائي .