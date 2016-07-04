"حقوق القاهرة": ظهور نتيجة امتحانات بعض الفرق الآن.. والباقى عقب العيد

أعلن الدكتور عبد المنعم زمزم وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، ظهور نتائج امتحانات نهاية العام لبعض الفرق على موقع الكلية منذ قليل، مؤكدا أن الفرق التى أعلنت نتائجها هى الفرق الرابعة بمجموعتيها (أ) و(ب)، والفرقة الثالثة المجموعة (أ فقط)، والفرقة الأولى (ب).

وأضاف زمزم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن باقى نتائج الطلاب بالامتحانات ستعلن تباعا عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، مشيرا إلى أن ما يحدث من إعلان النتائج بهذه السرعة هو إنجاز فى كلية الحقوق التى كانت تعلن نتائجها فى وقت متأخر للغاية فى السنوات السابقة.

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