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تعرف على الدول العربية المحتفلة بعيد الفطر المبارك بعد غد الأربعاء

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تعرف على الدول العربية المحتفلة بعيد الفطر المبارك بعد غد الأربعاء تعرف على الدول العربية المحتفلة بعيد الفطر المبارك بعد غد الأربعاء
أعلنت السلطات الدينية الاسلامية فى دول مجلس التعاون الخليجى وعدد من الدول العربية أن يوم الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقد تعذرت رؤية هلال شهر شوال ليل الاثنين الثلاثاء ما يعنى أن يوم غد الثلاثاء سيكون متمما لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

فلسطين


>أعلن المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الاثنين، أن يوم غد الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم الأربعاء، غرة شهر شوال، أول أيام عيد الفطر المُبارك.

قطر


>أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن يوم غد الثلاثاء، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.


> أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم أن يوم غد الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك وأن يوم الأربعاء سيكون يوم عيد الفطر السعيد.

وأوضح الديوان الملكي في بيان له انه لم يثبت لدى المحكمة العليا السعودية رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين.

الأردن


>أعلن قاضى القضاة وإمام الحضرة الهاشمية بالأردن، الدكتور أحمد هليل، أن يوم غد الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

الكويت


>أعلنت في الكويت عن تعذر رؤية هلال شوال وان غد الثلاثاء هو 30 المتمم لشهر رمضان وان الاربعاء يوم العيد في الكويت.

لبنان


>صدر عن مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان الآتى: "لم تثبت رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة الاثنين، وعليه فإنَ يوم غدٍ الثلاثاء هو اليوم المكمِل لعدَة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، ويكون يوم الأربعاء 6 تموز 2016م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1437 هجرى.

العراق والسودان


>أعلن مجمع الفقه الإسلامى بالسودان وديوان الوقف السنى العراقى أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وان الأربعاء هو اول أيام عيد الفطر.

ليبيا


>أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لدى الليبية الموقتة بمدينة البيضاء، تعذر رؤية هلال شوال، وأن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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