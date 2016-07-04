تعرف على الدول العربية المحتفلة بعيد الفطر المبارك بعد غد الأربعاء

أعلنت السلطات الدينية الاسلامية فى دول مجلس التعاون الخليجى وعدد من الدول العربية أن يوم الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقد تعذرت رؤية هلال شهر شوال ليل الاثنين الثلاثاء ما يعنى أن يوم غد الثلاثاء سيكون متمما لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

فلسطين

قطر

>أعلن المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الاثنين، أن يوم غد الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم الأربعاء، غرة شهر شوال، أول أيام عيد الفطر المُبارك.>أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن يوم غد الثلاثاء، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.> أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم أن يوم غد الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك وأن يوم الأربعاء سيكون يوم عيد الفطر السعيد.

وأوضح الديوان الملكي في بيان له انه لم يثبت لدى المحكمة العليا السعودية رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين.

الأردن

الكويت

لبنان

العراق والسودان

ليبيا

موضوعات متعلقة..

السيسي يتبادل التهانى مع زعماء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر

>