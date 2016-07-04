جامعة الدول العربية تدين التفجيرات الإرهابية خارج الحرم النبوي والقطيف

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية التي وقعت اليوم الاثنين في المملكة العربية السعودية خارج الحرم النبوي الشريف وفي مدينة القطيف.

وقدم أبو الغيط خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولحكومة وشعب المملكة، وإلى عائلات الضحايا الأبرياء سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأشار الأمين العام إلى أن هذه “التفجيرات المشينة تأتي لتؤكد مرة أخرى على أن الإرهاب ليس له دين أو وطن خاصة وأن من قاموا بهذه الجرائم الشنيعة لم يراعوا حرمة شهر رمضان الكريم أو حرمة المقدسات”.

وأكد على الموقف الثابت والقوي لجامعة الدول العربية من إدانة الإرهاب في صوره ومظاهره كافة، ومشيراً إلى أن مثل هذه العمليات الإرهابية تعيد تسليط الضوء على ضرورة العمل لتكثيف الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي لمواجهة الخطر المستشري للإرهاب من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات المشتركة السريعة والقوية للقضاء على هذه الظاهرة بشكل تام.

وقال أبو الغيط إن مثل هذه الأفعال الإجرامية إنما يجب أن توضح لشباب الأمة ضرورة التنبه لمخاطر الفكر المتطرف الذي يسهل الانزلاق إلى العنف والإرهاب وهو ما يحتم لفظه من البداية.