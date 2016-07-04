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الفيفا يغرم الزمالك مليون و250 ألف دولار بسبب كريم الحسن

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الفيفا يغرم الزمالك مليون و250 ألف دولار بسبب كريم الحسن الفيفا يغرم الزمالك مليون و250 ألف دولار بسبب كريم الحسن

بعد أربعة أعوام مرت، حصل كريم الحسن المدافع الغاني ولاعب الزمالك السابق على حكم بأحقيته في مبلغ مليون و250 ألف دولار.

وكان الزمالك قد ضم كريم الحسن من هارتس أوف أوك في يوليو 2011 قبل أن يقرر فسخ تعاقده من طرف واحد وهو ما دفع اللاعب لتقديم شكوى في الاتحاد الدولي ضد القلعة البيضاء.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا رسميا يفيد بأحقية كريم الحسن في مبلغ مليون و250 ألف دولار من الزمالك هي قيمة مستحقات عقده البالغ خمس سنوات.

ولم يشارك كريم الحسن في مباريات مع الزمالك بالدوري المصري حتى رحل بعد فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض.

وكانت المحكمة الرياضية قد أجلت النظر في قضية كريم الحسن بناء على طلب الزمالك في أبريل 2015 قبل أن يصدر الحكم بتغريم الزمالك بقيمة عقد اللاعب كاملا.

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