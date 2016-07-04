خبر في الجول – علي لطفي يخرج من حسابات الأهلي

خرج علي لطفي حارس مرمى إنبي من حسابات النادي الأهلي لضمه خلال الفترة المقبلة على الرغم من استفسارهم من الفريق البترولي في وقت سابق حول رغبتهم في بيع لاعبهم.

عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أكد في وقت سابق أن الأهلي "أخبرنا برغبته في شراء علي لطفي". (طالع التفاصيل)

وأكد علي لطفي في الوقت ذاته أنه أبلغ إدارة إنبي برغبته في الانتقال للأهلي لكنه شدد على عدم توقيعه لأي عقود حتى الآن مع الفريق الأحمر. (طالع التفاصيل)

وأكد مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com أن علي لطفي خرج من حسابات الفريق الأحمر نظرا لعدم قدرته في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

فقد شارك علي لطفي في بطولة الكونفدرالية خلال الموسم الجاري مع إنبي قبل الخروج من دور الـ16 الأول في المسابقة ولذلك لا يحق له المشاركة في أي بطولة قارية خلال الموسم ذاته مع أي فريق آخر.

لذا فقد قرر الأهلي خروج علي لطفي من حساباته خلال الفترة المقبلة في ظل بحث الفريق عن حارس مرمى جديد لضمه في الصيف الجاري استعدادا للموسم المقبل بناء على طلب من مارتن يول المدير الفني. (طالع التفاصيل)