الزمالك يؤجل الإعلان الرسمي عن صفقتي ريكو وعلي فتحي

قرر مسؤولو الزمالك تأجيل إعلان توقيع العقود مع علي فتحي الظهير الأيسر للمقاولون العرب وصلاح ريكو لاعب وسط اتحاد الشرطة.

وكان الزمالك قد اتفق مع الشرطة والمقاولون على كافة تفاصيل التعاقد وحصل على توقيع الثنائي مقابل ثلاثة ملايين للأول ومليونين ونصف المليون للثاني.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أجل إعلان توقيع العقود بشكل رسمي من خلال صور اللاعبين بالقميص الأبيض ووصور اجتماع اللاعبين بمسؤوليه لحين الحصول على الاستغناء الرسمي.

لكن الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع الناديين ويتبقى تحويل قيمة الصفقتين للناديين.

ولأن البنوك في عطلة رسمية بسبب عيد الفطر فقد يتأجل الإعلان الرسمي عن الصفقتين للأسبوع المقبل.