تجديد حبس 4 اشخاص من اسرة واحدة في واقعة مقتل طالب ازهري بالغردقة‎

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة تجدبد حبس 4 اشخاص من اسرة واحدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في واقعة مقتل طالب ازهري واصابة والده وشقيقه في مشاجرة بين اسرتين علي خلافات مالية بالغردقة.

كان اللواء عادل التونسي مدير امن البحر الاحمر، قد تلقي اخطارآ من الرائد اسامه مهران معاون اول مباحث قسم اول الغردقة بنشوب مشاجرة بمنطقة الكهف بين صاحب عقار واولادة و مستأجرة وحدة سكنية واسرته علي خلافات مالية اسفرت عن مقتل طالب بالثانوى الأزهرى متأثرًا بالاصابات التي لحقت به بعد التعدى عليه بالاضافة الي اصابة والده وشقيقه وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى فيما تم القاء القبض علي المتهمين في الواقعة​، وعلي الفور امر اللواء علي عامر مدير مباحث البحر الاحمر، بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي لضبط المتهمين.

وتمكن المقدم عماد حمدى مفتش مباحث قسم أول​ ​​الغردقة​ ​،​ ​​​والرائد أحمد فخر الدين معاون مباحث قسم أول الغردقة، من إلقاء القبض على 4 متهمين في الواقعة من اسرة واحدة وإحالتهم للنيابة لإستكمال التحقيقات وتقرر حبسهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات ثم قررت المحكمة تجديد حبسهم 15 يوما أخري​.​