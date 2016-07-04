مصرع عامل غرقا فى ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام

لقى عامل مصرعه غرقا داخل ترعة بالدقهلية، حيث تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورد بلاغ إلى مركز المنصورة بالعثور على جثة غارقة.

انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أن الجثة لعامل يدعى السيد محمد السيد رزق 22 سنة ومقيم بقرية طناح دائرة المركز، وتم نقله بمعرفة الأهالى إلى منزل ذويه، وبسؤال خاله أحمد صلاح إبراهيم 49 سنة، قرر أنه حال قيام نجل شقيقه بالاستحمام فى الترعة جرفه التيار وغرق بها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية .

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