أخبار عاجلة

مساء dmc - عم الشهيد الرائد عماد الركايبي: "العزاء للشعب المصري كله وأي شهيد فداء مصر" -
البدري: ضحكت أنا ومعلول على أنباء رحيله -
لأول مرة.. «إيناسيو» يؤجل الإعلان عن قائمة مباراة إنبي -
اقباط الاسكندرية يصلون فى الشارع من اجل الضحايا -
مساء dmc - تعليق صفوت الحجار على استشهاد شقيقته الشهيدة "نجوى الحجار" أول شهيدة في تاريخ شرطة -
السيسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب -
السيسي يعلن حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في البلاد -
وزير التنمية المحلية يوجه برعاية مصابي حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 صور ترصد ما تبقى من كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع عامل غرقا فى ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام

Google+ Print
مصرع عامل غرقا فى ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام مصرع عامل غرقا فى ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام
لقى عامل مصرعه غرقا داخل ترعة بالدقهلية، حيث تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورد بلاغ إلى مركز المنصورة بالعثور على جثة غارقة.

انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أن الجثة لعامل يدعى السيد محمد السيد رزق 22 سنة ومقيم بقرية طناح دائرة المركز، وتم نقله بمعرفة الأهالى إلى منزل ذويه، وبسؤال خاله أحمد صلاح إبراهيم 49 سنة، قرر أنه حال قيام نجل شقيقه بالاستحمام فى الترعة جرفه التيار وغرق بها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية .


>انتحار موظف بجامعة المنصورة لمروره بضائقة مالية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365