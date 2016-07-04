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القضاء الإدارى يفصل فى استشكال نادى الشمس على حكم حل مجلس إدارته 1 أغسطس

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القضاء الإدارى يفصل فى استشكال نادى الشمس على حكم حل مجلس إدارته 1 أغسطس القضاء الإدارى يفصل فى استشكال نادى الشمس على حكم حل مجلس إدارته 1 أغسطس
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الاستشكال المقام من الممثل القانونى لنادى الشمس الرياضى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان انتخابات نادى الشمس الرياضى، للحكم بجلسة 1 أغسطس المقبل.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قد قضت بقبول دعوى الدكتور عمرو عبد الفتاح التى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادى الشمس.

وكان الدكتور عمرو عبد الفتاح وهانى القلعى، عضوا النادى، أقاما دعوى قضائية لبطلان انتخابات النادى لمخالفتها القانون والدستور.

ويذكر أن الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، قضت عام 2012 ببطلان الانتخابات، وعيَّن مجلس إدارة مؤقتًا، وأجريت انتخابات جديدة تم الطعن عليها، وصدر بها القرار.


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