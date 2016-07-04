مسئول سعودى لـ CNN: ارتفاع عدد شهداء تفجير المدينة المنورة لـ 4 أشخاص

نقلت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية عن مسئول سعودى أن التقدير الأحدث لعدد شهداء تفجير المدينة المنورة هو 4 أشخاص.

وكانت قناة العربية قالت فى وقت سابق السعودى، إن العدد المبدئى لقتلى تفجير المدينة يشمل المفجر الانتحارى واثنين من أفراد الأمن.

وقالت مصادر سعودية ، إن الانتحارى الذى استهدف موقف للسيارات بالقرب من مقر أمنى بجوار المسجد النبوى الشريف استهدف عددا من رجال الأمن السعودى خلال تناولهم الإفطار.

وأكدت المصادر لموقع "سبق" أن الجريمة الإرهابية التى وقعت فى مواقف للسيارات بالقرب من مقر أمنى بجوار المسجد النبوى الشريف أعقبه اندلاع حريق فى عدد من السيارات بالمواقف نفَّذه انتحارى.

فيما شهدت مدينة القطيف شرقي المملكة العربية السعودية انفجارا قرب أحد مساجد المدينة.

من ناحية أخرى أدان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية الهجوم الإرهابى الذى وقع فجر اليوم الاثنين فى محيط قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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