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مسئول سعودى لـ CNN: ارتفاع عدد شهداء تفجير المدينة المنورة لـ 4 أشخاص

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مسئول سعودى لـ CNN: ارتفاع عدد شهداء تفجير المدينة المنورة لـ 4 أشخاص مسئول سعودى لـ CNN: ارتفاع عدد شهداء تفجير المدينة المنورة لـ 4 أشخاص
نقلت "CNN" الأمريكية عن مسئول سعودى أن التقدير الأحدث لعدد شهداء تفجير المدينة المنورة هو 4 أشخاص.

وكانت قناة العربية قالت فى وقت سابق السعودى، إن العدد المبدئى لقتلى تفجير المدينة يشمل المفجر الانتحارى واثنين من أفراد الأمن.

وقالت مصادر سعودية ، إن الانتحارى الذى استهدف موقف للسيارات بالقرب من مقر أمنى بجوار المسجد النبوى الشريف استهدف عددا من رجال الأمن السعودى خلال تناولهم الإفطار.

وأكدت المصادر لموقع "سبق" أن الجريمة الإرهابية التى وقعت فى مواقف للسيارات بالقرب من مقر أمنى بجوار المسجد النبوى الشريف أعقبه اندلاع حريق فى عدد من السيارات بالمواقف نفَّذه انتحارى.

فيما شهدت مدينة القطيف شرقي المملكة العربية انفجارا قرب أحد مساجد المدينة.

من ناحية أخرى أدان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية الهجوم الإرهابى الذى وقع فجر اليوم الاثنين فى محيط قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.


>الخارجية المصرية تدين الهجوم الإرهابى فى محيط القنصلية الأمريكية بجدة

الصور الأولى لانفجار قرب الحرم النبوى بالمدينة المنورة

"الحرم النبوى" و"القطيف" تريند على تويتر بالتزامن مع التفجيرات الإرهابية

بالفيديو والصور..انفجار بمدينة القطيف فى السعودية

ننشر فيديو استشهاد فرد أمن سعودى فى تفجيرات الحرم النبوى

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مصر 365

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