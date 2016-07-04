كاتب سعودي: إيران وراء تفجير المدينة المنورة

قال الكاتب والصحفي السعودي مبارك العاتي، إنَّ تفجير المدينة المنورة يؤكد أن النشاطات الإيرانية المتزايدة في دعم الإرهاب تؤجج الفوضى والصراع داخل المنطقة، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف العاتي خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن دولة إيران تقف وراء تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى أنها تدعمه في سياسته لزعزعة استقرار منطقة دول الخليج.

وأوضح العاتي أن الإرهابي الذي نفذ تفجير المدينة المنورة تناول طعام الإفطار اليوم، مع مجموعة من رجال الأمن الذين أكرموه وأحسنوا إليه، إلا أنه غدر بهم كعادة تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة.