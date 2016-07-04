بورجوا وLa Serre بمجموعة مكياج جديدة

ابتكرت بورجوا مجموعة دقيقة وأنيقة لتدلل بها جميع السيدات مع جمال راقٍ ورائع خلال هذه الليلة المميزة والخاصة.

أما المطعم الفرنسي، La Serre، فسوف يدللكم بتجربة "Beauté de la Lune" (جمال القمر) الاستثنائية لترافق أرقى أطباق المطبخ الفرنسي، وللمشاركة والاستمتاع بهذه اللحظة السارّة.

#BourjoisforLaSerre

ورجوا

ولدت بورجوا على الجادات الكبيرة لمدينة باريس في منطقة المسارح، وتتمتع بعالم خاص، فريد وقوي: السحر الباريسي و"متعة الحياة (La Joie de Vivre) دائماً في الوقت المناسب وملائم تماماً مع توجهات الموضة. وبورجوا هي أكثر من مجرد مستحضرات تجميل، هي شيء كل عن قصص الجمال.

استوحيت الإطلالة الباريسية الأنيقة من النماذج عالية الأنوثة للأسلوب الراقي والجمال، عبر تنوّع الأكسسوارات التي ترمز إلى "الأناقة الباريسية" وتجرؤ على صنع فرق حقيقي مع الألوان.

La Serre:

في مبنى من طابقين مع واجهة جميلة من الزجاج، يقع La Serre الذي يتألف من مخبز (boulangerie) باريسي تقليدي في الطابق الأرضي وحانة صغيرة في الطابق الأول. La Serre Bistro، هو غرفة أنيقة تكتمل مع بار للكوكتيلات من الرخام ودرابزين للاستمتاع بالكريمة يشرف على البولفار في الأسفل. يضم The Bistro الجزء الأهم من La Serre، "طاولة الشيف" (Chef’s Table). في غرفة رائعة تتسع لـ 12 شخصاً ومجاورة للمطبخ، تسمح "طاولة الشيف" للضيوف بإلقاء نظرة حميمة على الأجواء عالي الحيوية والمسرحية للمطبخ. يقدم The Bistro قائمة مأكولات متوسطية، كما يفتح للغداء والعشاء.