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مصرع وكيل نيابة الأربعين بالسويس فى حادث سيارة

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مصرع وكيل نيابة الأربعين بالسويس فى حادث سيارة مصرع وكيل نيابة الأربعين بالسويس فى حادث سيارة
لقى وكيل نيابة الأربعين بالسويس مصطفى شاهين مصرعه فى حادث سيارة بطريق السويس- القاهرة بالقرب من مدينة مدينتى، وقال مصدر بالنيابة العامة بالسويس، إن الحادث وقع بالقرب من مدينتى بتصادم سيارة وكيل النيابة مع عمود إنارة بالقرب من مدينتى.

وأكد المصدر، أن وكلاء نيابة بالسويس ورجال القضاء بالسويس وموظفين بمحكمة السويس والنيابة العامة انتقلوا إلى القاهرة عقب الحادث، وسادت حالة من الحزن بين رجال القضاء وموظفى محكمة السويس عقب مصرع وكيل نيابة الأربعين.


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