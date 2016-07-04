الديلى ميل: لعق الكلب لوجهك يمكن أن يسبب تسمم الدم

سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على قصة مأساوية لسيدة بريطانية تعرضت للإصابة بتسمم الدم بسبب لعق الكلب الخاص بها.

وعانت السيدة البريطانية التى تبلغ من العمر 70 عاماً من مرض التسمم فى الدم الذى كاد أن يقتلها بسبب لعق الكلب لها، وتم حجزها فى العناية المركزة فوراً وقال الأطباء أنها حالة غير عادية لأنها لم تعض أو تخدش منه.

ويعتقد الأطباء أن البكتيريا التى يمكن أن تعيش فى تجاويف أفواه الكلاب يمكن أن تنتقل عن طريق اللعق، وتسمى”canimorsus” المعروفة باسم "القاتل الصامت"، التى يمكن أن تسبب تعفن الدم مما يؤدى إلى الفشل الكلوى والموت.

وكشفت اختبارات الدم التى أجريت السيدة البريطانية عن إصابتها بعدوى البكتيريا “canimorsus” السخامية الخطيرة التى توجد كثيرا فى أفواه القطط والكلاب.

وتم شفاؤها بعد أسبوعين من حجزها بالعناية المركزة وعلاجها بالمضادات الحيوية لمدة 30 يوماً.

>وأضاف الأطباء أن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض لأن جهازهم المناعى قد يكون أضعف، ولأنهم أكثر عرضة لامتلاك الحيوانات الأليفة.

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