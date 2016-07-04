"الحرم النبوى" و"القطيف" تريند على تويتر بالتزامن مع التفجيرات الإرهابية

سادت حالة من الاستياء والغضب الشديد بعد انتشار، وتأكيد خبر وقوع تفجير إرهابى فى محيط الحرم النبوى بالمدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية

ودشن رواد تويتر عدة هاشتاجات لمتابعة الحدث منها "الحرم النبوى"، و"القطيف"، على خلفية التفجيرات الإرهابية التى وقعت بالتزامن مع وقت الإفطار.

وتصدرت الهاشتاجات قائمة الأكثر تداولاً بين رواد الموقع فى التريند المصرى، معربين عن غضبهم الشديد، مشددين على أن هذه التفجيرات قرب الحرم النبوى هدفها استفزاز مشاعر مسلمى العالم بأكمله.

الاستنكار كان سيد الموقف، وأشار المغردين إلى أن هذه هى المرة الأولى منذ بداية الإسلام أن يتم مهاجمة الحرم النبوى .

وغلب على تعليقات رواد الموقع التغريد بصور وفيديوهات من داخل موقع الحدث، ومتداولين الأخبار التى تجرى بداخل المدينة المنورة لحظة كتابة هذه السطور.

- ننشر فيديو استشهاد فرد أمن سعودى فى تفجيرات الحرم النبوى

>