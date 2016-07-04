تجنبى حقن الأنسولين فى العضل والأماكن المتورمة فى طفلك المصاب بالسكر

أكدت الدكتورة عبير عبد المقصود أستاذ طب الأطفال والسكر بطب عين شمس أن الاطفال المصابين بالسكر يعانون من الشكشكة المستمرة لقياس السكر، أو عند أخذ حقن الأنسولين ، موضحة أن قياس السكر مهم جدا يتفاوت حسب سن الطفل ومرحلة التشخيص المرض.

وقالت الدكتورة عبير عبد المقصود:" نحتاج الى تكثيف القراءات لضبط جرعات السكر، حيث يحدث تورم أو التهاب فى أماكن الحقن، مما يؤدى إلى قلة امتصاص الانسولين ، ويجب على الأهل مراعاة تغيير أماكن الحقن باستمرار والكشف عليها عند حدوث أى تورم والابتعاد عن الأماكن الملتهبة أو المتورمة"، مشيرة الى أن أماكن الحقن تكون فى الاماكن الخارجية من الذراعين والفخذين والبطن حول الصرة ،ويتم علاج التورم بالابتعاد عنة لسرعة امتصاص الانسولين ويمنع الحقن فى العضل.

وأشارت إلى أنه يجب منع تكرار هبوط مستوى السكر فى الدم لأنه يفقد الجسم القدرة على الاحساس بالهبوط مما يعرض الطفل لنوبات عنيفة من الهبوط، ويؤدى الى فقدان الوعى أو حدوث تشنجات، وذلك من خلال ضبط جرعات الأنسولين مع الأكل أو ممارسة الرياضة أو الانشطة اليومية والمتابعة المنتظمة لقراءات السكر ،وعند حدوث الهبوط المتكرر يجب المحافظة على عدم حدوث نوبات هبوط على الأقل لمدة أسبوعين حتى يستعيد الجسم قدرته على الشعور بالهبوط موضحة أن أنواع الانسولين متوافرة فى التامين الصحى ولكن الاجهزة لا يتم دعمها للأطفال.

لمريض السكر.. احذر الضغط على باطن القدم لمنع حدوث تقرحات

كل الكحك واستمتع بالعيد بدون مشاكل صحية فى 10 خطوات