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خبراء تغذية: نقص الألياف وأوميجا 3 يعرض الفرد لأمراض القلب والسرطان

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خبراء تغذية: نقص الألياف وأوميجا 3 يعرض الفرد لأمراض القلب والسرطان خبراء تغذية: نقص الألياف وأوميجا 3 يعرض الفرد لأمراض القلب والسرطان
للأطعمة التى نتناولها قدرة على شفائك من الأمراض أو إصابتك بها، وهو ما ثبته العلماء بالدراسات المختلفة لتكون وجباتك هى العامل الرئيسى فى طول العمر بدون أمراض.

ويعد زيادة الوزن أو السمنة هو عامل الخطر الرئيسى لمجموعة كبيرة من شرائح المجتمع العربى والغربى وهو ما يؤدى إلى الإصابة بأخطر الأمراض وهو القلب والسرطان ومضاعفاتهم المعروفة، بالإضافة إلى اكتشاف الباحثين أن هناك نقص كبير فى العناصر الغذائية التى تحمى الجسم من الأمراض، وهو ما يؤدى إلى مجموعة من الأعراض السلبية مثل التعب والإرهاق وسوء الهضم وضعف صحة القلب والجلد.

وسلط العلماء الضوء على أهم العناصر التى تنقص وجباتنا ونقلها الموقع البريطانى "ديلى ميل" وهى الألياف وأوميجا 3 وكلاهما يساعد على الحماية من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، أما النساء تعانى من نقص الماغنسيوم والحديد وفيتامين د وهو ما يؤثر على مستويات خفض مستوى طاقتهم وشعورهن الدائم بالتعب، حيث جاءت هذه البيانات وفقا للمجلس الوطنى للمسح الغذائى.
>وأشار الباحثين إلى أن نقص العناصر الهامة من النظام الغذائى الخاص بالفرد يسبب الاكتئاب وضعف الجهاز المناعى وهو ما يؤدى إلى سلسلة طويلة من الأمراض لعدم قدرة جهاز المناعة من مقاومة الأمراض، ومن خلال تعويض الجسم بهذه العناصر تستطيع حماية جسمك أو تخفيف الأعراض التى تظهر على الجسم.
>وهذا لا يعنى ان بمجرد تناول الطعام الصحى سنجد النتائج سريعا، ولكن تتطلب الأمر العديد من الشروط للتدخل الطبى، حيث أن الاستمرارية فى تناول الوجبات الصحية هو الأسلوب الأمثل لظهور النتائج بشكل مستمر.

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