انتحارى يفجر نفسه قرب مقر أمنى عند الحرم النبوى بالمدينة المنورة

قال تلفزيون العربية اليوم الاثنين إن انتحاريا فجر شحنة ناسفة قرب مقر أمنى عند الحرم النبوى فى المدينة المنورة بالسعودية.

وقع الانفجار عقب تفجيرات أخرى فى القطيف وجدة اليوم الاثنين. وأظهرت صور جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعى دخانا يتصاعد قرب المسجد.

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سماع دوى انفجارات قرب مسجد فى مدينة القطيف السعودية

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بالفيديو والصور..انفجار بمدينة القطيف فى السعودية

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