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رئيسة وزراء بنجلادش تحضر مراسم تأبين ضحايا هجوم داكا

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رئيسة وزراء بنجلادش تحضر مراسم تأبين ضحايا هجوم داكا رئيسة وزراء بنجلادش تحضر مراسم تأبين ضحايا هجوم داكا
انضمت رئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة إلى أسر ضحايا الهجوم على مقهى فى العاصمة داكا اليوم الاثنين، فى مراسم جرت وسط إجراءات أمنية مُشددة.

وتحدثت الشيخة حسينة مع أفراد أُسر الضحايا واحدا تلو الآخر قبل أن يضع المشاركون فى المراسم باقات زهور تكريما للرهائن الذين قُتلوا فى هجوم شنه متشددون يوم الجمعة أول يوليو.

واقتحم المسلحون مطعما راقيا فى الحى الدبلوماسى وقتلوا رهائن معظمهم من غير المسلمين وبينهم تسعة إيطاليين وسبعة يابانيين وأمريكى وهندي.

وقالت السلطات إن ثلاثة من بين المسلحين الستة القتلى أقل من 22 عاما وإنهم اختفوا منذ ستة أشهر.

وذكرت الشرطة ومسؤولون بالحكومة أن المهاجمين من أسر ثرية ببنجلادش.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم. لكن حكومة بنجلادش تنفى ضلوع أى تنظيم أجنبى فى الهجوم وتقول إن المسلحين من بنجلادش واعتنقوا الفكر المتشدد.
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