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عاجل.. الإفتاء تعلن غدا المتمم لشهر لرمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

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عاجل.. الإفتاء تعلن غدا المتمم لشهر لرمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر عاجل.. الإفتاء تعلن غدا المتمم لشهر لرمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك للعام الهجري 1437، وأن بعد غد الاربعاء هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان رسمي مساء اليوم "الأثنين"، أن لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية لم يثبت لديها رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة وعليه فان غدا الثلاثاء هو آخر أيام شهر رمضان، وأن يوم الاربعاء القادم هو غرة شهر شوال.

وأشار البيان إلى التزام بمقررات مؤتمر جدة والذي أقرته منظمة المؤتمر الإسلامي، وبقرارات مجمع البحوث الإسلامية بشأن ثبوت رؤية هلال الشهر الهجري بالرؤية الشرعية.

وقدم مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام التهنئة بهذه المناسبة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ،و إلى الشعب المصرى وسائر شعوب الأمتين العربية والإسلامية.

كانت المملكة العربية أعلنت منذ قليل تعذر رؤية هلال شهر شوال فى عدة مناطق بالمنطقة، مشيرة إلى أن المحكمة العليا ستعلن أن يوم غدٍ هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر .


>- موقع سعودى: تعذر رؤية هلال شوال والأربعاء أول أيام عيد الفطر بالمملكة

- الأردن: الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

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مصر 365

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