7 نصائح لتنظيف البيت قبل اجازة العيد

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، تبدأ كثيرات بالتحضير لقضاء إجازة العيد في بلد ما. ولكن، قبل أن تبدأ الرحلة، هناك مهمّة أخيرة عليك القيام بها: تجهيز البيت وتنظيفه قبل تركه مغلقاً لبضعة أسابيع. وفي هذا الإطار، تقدّم شركة "هيلبينغ الإمارات" Helpling.ae، المنصة الإلكترونية الرائدة "أون لاين" لتقديم خدمات تنظيف المنازل في الشرق الأوسط، لائحة بأهم الأمور التي يجب القيام بها للتأكد من عودتك لبيت نظيف خالٍ من المنغصّات، في ما يأتي:

1. لا تتركي الأطباق متسخة وراءك

إذا لم تغسلي الأطباق قبل مغادرتك المنزل، فقد تضطرين للتخلّص منها وإلقائها في القمامة عند عودتك، بسبب التصاق الطعام بها!

2. تأكدي من رمي القمامة

في الصيف، تعتبر الحرارة الصديق الوفيّ للبكتيريا المتواجدة في القمامة! لذا، تأكدي من إزالة أكياس القمامة من سلّة المهملات في المطبخ، مع غسل السلّة وتجفيفها تماماً قبل مغادرتك. وتأكّدي أيضاً من تنظيف سلّة المهملات في الحمّام، مع القيام بجولة سريعة داخل المنزل للتأكد من عدم نسيان أي شيء قد يسبب لك مفاجأة غير مرغوبة عند عودتك!

3. افحصي محتويات ثلاجتك

تتحلّل الأطعمة المتروكة في الثلاجة وتتعفّن وتتسبّب برائحة نتنة تهاجمك عند العودة إلى منزلك بعد الإجازة! لذا، لا بد من التأكد من نظافة ثلاجتك قبل المغادرة، مع التخلّص من أي طعام من الممكن أن يتعفّن أثناء غيابك.

4. عقّمي أنابيب الصرف

مع ارتفاع درجات الحرارة، تبدأ الحشرات بترك مخابئها والهجوم على بيتك. لذا، عقّمي أنابيب الصرف في منزلك باستخدام المواد الطبيعية. ابدئي بسكب الماء الحار في الأنابيب لمدة 15 ثانية. وعندما تصبح الأنابيب حارّة، اسكبي فيها ملعقة كبيرة من "كربونات الصوديوم"، وواصلي سكب الماء الحار لمدة 15 ثانية إضافية. سيعمل هذا التدبير على تخليصك من الروائح الكريهة! كما أن هناك خياراً آخر، وهو القيام بسكب كأس من الخل أو عصير الليمون الحامض في أنبوب الصرف، وتركه فيه لمدة 30 دقيقة قبل سكب الماء الحارّ عليه لشطف الأنبوب.

5. اغسلي الملابس المتسخة

كلّما طالت المدّة التي تبقى فيها الملابس بدو ن غسيل، كلّما ازدادت صعوبة التخلّص من الروائح العالقة بها. كما أن البكتيريا تنتعش وتنمو في تواجد ثلاثة أشياء: المواد العضوية والدفء والرطوبة، ممّا يجعل غسيلك البيئة المثالية لنموّ البكتيريا. لذا، لا تنسي غسل ملابسك المتّسخة وشراشف الأسرّة والمناشف، مع تجفيفها قبل مغادرتك.

6. افصلي أجهزتك الكهربائية

تستهلك معظم الأجهزة التي تبقى موصولة بالكهرباء القليل من الكهرباء، إلا أن بعض الأجهزة تستهلك طاقة أكثر من ذلك بكثير حتى لو كانت على وضعية الاستعداد، وسوف تتراكم الآثار المترتبة على ذلك. قبل مغادرتك المنزل والقيام برحلتك، افصلي أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون وأدوات المطبخ الكهربائية. وبذا، ستوفّرين على نفسك المال وتكونين صديقة للبيئة في الوقت نفسه.

7. اتركي جهاز التكييف يعمل

تأكدي قبل مغادرتك من ترك جهاز التكييف يعمل على وضعية منخفضة، فالتكييف لا يبرّد منزلك فحسب، ولكنّه يساعد أيضاً على التخلّص من الرطوبة التي تتراكم بفعل الحرارة والتبخّر. يمنع التكييف من تكوّن العفن وانتشاره كما يساعد على منع ارتفاع درجة الحرارة الداخلية في المنزل، خصوصاً في الصيف، ممّا يحمي أجهزتك الإلكترونية ويحافظ عليها من درجات الحرارة شديدة الارتفاع.