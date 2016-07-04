وفد من الزمالك في المقاولون العرب للتفاوض مع علي فتحي

لم يغلق نادي الزمالك ملف تدعيم الجبهة اليسرى في الفريق رغم ظهور محمد عادل جمعة بصورة جيدة في الفترة الأخيرة واقترابهم من ضم محمد ناصف ظهير إنبي.

ويجلس وفد من الزمالك حاليا في المقاولون العرب للتفاوض معهم حول ضم علي فتحي ظهير أيسر الذئاب.

وكان الزمالك والمقاولون العرب قد تحدثا من قبل حول ضم علي فتحي إلا أن الصفقة لم تكتمل، قبل أن يتجه الفريق الأبيض لمحمد ناصف ظهير إنبي.

ولكن يبدو أن الزمالك لم يغلق ملف فتحي بعد، وسيحاول مرة أخرى ضم اللاعب.

وقضى علي فتحي الموسم الجاري مع فريق الإنتاج الحربي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري.