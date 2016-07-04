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مدرب الأهلي لـ في الجول: اجعلوا برشلونة يلعب بدون MSN واحكموا

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مدرب الأهلي لـ في الجول: اجعلوا برشلونة يلعب بدون MSN واحكموا مدرب الأهلي لـ في الجول: اجعلوا برشلونة يلعب بدون MSN واحكموا

هل تأثر الأهلي بغياب عبد الله السعيد وماليك إيفونا ورمضان صبحي؟اجعلوا برشلونة يلعب بدون الـmsn واحكموا بأنفسكم".. هكذا صرح أسامة عرابي المدرب العام للفريق الأحمر عبر FilGoal.com.

وأكد أسامة عرابي أن ما يمر به الأهلي من تذبذب نتائج حالة استثنائية، مفصحا "هذا ليس الثابت".

وقال عرابي: "مررنا بظروف صعبة للغاية. فقدنا لاعبين مهمين جدا بسبب الإصابات في مباريات كبرى كنا مطالبين فيها بالفوز لحسم الدوري".

وأكمل "وهناك إجهاد غير عادي لأننا نلعب كل ثلاثة أيام، منها مباريات تقام خارج والقاهرة بجانب النظام الغذائي المتغير مع شهر رمضان".

ورد عرابي علي مسألة أن الأهلي يجب ألا يتأثر بغياب لاعب، مفصحا "دعنا نعقد مقارنة افتراضية مع حالة مماثلة موجودة في فريق عالمي وكبير مثل برشلونة".

وسأل "كيف سيكون أداء ونتائج العملاق الكتالوني في غياب ثلاثي الـmsn ميسي وسواريز ونيمار؟ هل سيفوز أو سيقدم عروضه المعتادة؟".

وقال عرابي إن أصعب وأسوأ نتيجة يعترف بها وكانت صعبة القبول هي الهزيمة الأخيرة من أسيك.

وتابع "الهزيمة من المصري كانت في مباراة متكافئة أما زيسكو فكانت أمام فريق يلعب علي أرضه ووسط جمهوره في إفريقبا مع صيام وأجواء معاكسة ضدنا".

وأتم "في لقاء الاتحاد الأهلي كان في طريقه للفوز بعدد وافر من الأهداف لكن طرد سعد سمير غير كل شيء. فلماذا هذا العويل المصطنع".

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