الاربعاء أول أيام عيد الفطر السعيد في الامارات

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الدولة أن غدا "الثلاثاء" هو المتمم لشهر رمضان وان بعد غد "الاربعاء" هو غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة - في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم بدائرة القضاء في أبوظبي - ان اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الاثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1437 هجرية وعليه فإن غدا الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2016 هو المتمم لشهر رمضان وان بعد غد الاربعاء الموافق 6 يوليو هو غرة شهر شوال لسنة 1437 هجرية أول أيام عيد الفطر السعيد.

ورفع معاليه وأعضاء اللجنة بهذه المناسبة السعيدة أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود .. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل فخرا لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأ معاليه شعب دولة الإمارات والمسلمين كافة والعالم بحلول عيد الفطر السعيد.

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