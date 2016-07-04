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ارتفاع ضحايا السيول فى محافظة أب اليمنية إلى 8 أطفال

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ارتفاع ضحايا السيول فى محافظة أب اليمنية إلى 8 أطفال ارتفاع ضحايا السيول فى محافظة أب اليمنية إلى 8 أطفال
ارتفع عدد ضحايا السيول بمديرية القفر بمحافظة أب، وسط اليمن، إلى 8 أطفال وإصابة 8 مواطنين بجروح.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء أن السيول تدفقت بقوة فى قريتى الحبلة وصبرة بمنطقة بنى مسلم مديرية القفر بمحافظة إب 193 كيلومترا جنوب صنعاء بسبب الأمطار الغزير بالمنطقة التى شهدتها المنطقة .

وصرح مصدر محلى بالمديرية بأن تدفق السيول فى هذه المنطقة تسبب فى نفوق أعداد كبيرة من الماشية، كما خلفت أضرارا بمزارع المواطنين والطرق فى القريتين.
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