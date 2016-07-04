الأمين العام للأمم المتحدة يزور الصين بعد غد

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم “الإثنين” أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون سيقوم بزيارة الصين بعد غد الأربعاء وحتى الأحد القادم.

وصرح المتحدث باسم الوزارة هونج لى – في تصريح صحفى – بأن المسئول الدولى سيلتقى مع الرئيس الصينى شى جين بينغ ورئيس مجلس الدولة ( رئيس الوزراء) لى كه تشيانغ ومستشار مجلس الدولة يانغ جيه تشى ووزير الخارجية وانغ يى حيث سيتبادل معهم الأراء حول التعاون بين الصين والمنظمة الدولية والأوضاع الدولية الراهنة والعديد من القضايا الدولية الهامة.

وقال إن “بان كى مون” سيحضر اجتماعا بمناسبة الذكرى العاشرة للموافقة على اتفاقية الامم المتحدة حول حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ويزور قاعدة التدريب لفرق الهليكوبتر التابعة لقوة حفظ السلام الصينية ومركز بكين 999 للانقاذ في حالات الطوارئ كما سيقوم بزيارة هانغتشو وسوتشو.

وأكد هونج أن الصين تولى أهمية كبيرة للدور الرئيسى والهام الذى تقوم به الأمم المتحدة تجاه الشئون الدولية وتتمسك بقوة بالنظام الدولى ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتحرص على التعاون مع المنظمة وعلى دعمها فى كل ما تبذله من جهد لخدمة المجتمع الدولى.

ونوه بما أعلنه شى جين بينغ في العام الماضى، بينما كان يحضر اجتماعات القمة لإحياء الذكرى ال70 لتأسيس الأمم المتحدة، من اجراءات تخطط الصين للقيام بها لتعكس التزامها القوى بالعمل على مساندة الأمم المتحدة فى اداء مهامها والحفاظ على السلام وتحقيق التنمية فى العالم.

وقال إنه “حيث ان هذا العام يصادف الذكرى السنوية ال45 لاستعادة الصين مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، فإن زيارة الامين العام للمنظمة الدولية ستكون فرصة للجانبين للسعى معا لتعميق التعاون الثنائى والعمل جنبا إلى جنب مع الدول الأخرى الأعضاء بالامم المتحدة للمساهمة في بناء نموذج جديد للعلاقات الدولية يجلب فى طياته التعاون المربح للجميع”.

أ.ش.أ